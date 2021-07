Incêndio atinge parque aquático Hot Park em Goiás; veja vídeo

Um incêndio atingiu o parque aquático Hot Park, na tarde desta quinta-feira (22), em Rio Quente, no estado de Goiás. Não houve feridos.

De acordo com o portal regional "Mais Goiás", os clientes foram retirados do local "por prevenção", conforme recomendação do Corpo de Bombeiros. As chamas atingiram o teto de um quiosque.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente. Ao portal, o empreendimento informou o incêndio começou em razão de uma "fagulha externa".

Assista ao vídeo incêndio:

Veja nota da empresa:

“Na tarde de hoje, 22 de julho, uma fagulha externa, proveniente de uma área próxima, atingiu o teto do restaurante Bartô, no Hot Park. Imediatamente a Brigada de Incêndio foi acionada e agiu rapidamente para conter o fogo – sob controle – e evacuar a área.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Não há feridos. Os clientes estão sendo orientados a evacuar o parque, por prevenção e seguindo os protocolos de segurança definidos pelo Corpo de Bombeiros. A única área afetada foi a do restaurante, que está isolada.

O Hot Park possui uma brigada de incêndio interna preparada, que agiu rapidamente, acionando também o Corpo de Bombeiros”, disse em nota ao "Mais Goiás".