Incêndio atinge fábrica de plásticos em Guarulhos, na Grande São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de plásticos em Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde deste domingo (1º). As chamas começaram por volta das 16h40, e os Bombeiros atuam para cessar o fogo.

De acordo com o portal g1, ainda não há informações sobre vítimas nem se sabe o que pode ter causado o fogo. Por volta das 18h, 38 homens dos Bombeiros estavam empenhados em apagar as chamas.

Veja imagens do incêndio:

O incêndio ocorre em uma empresa localizada na rua Senhor do Bonfim, bairro Jardim Triunfo.

Em nota, a Prefeitura de Guarulhos afirmou que deslocou equipes da Defesa Civil e demais órgãos para dar apoio no incêndio. O prefeito da Cidade também foi ao local.

Segundo incêndio

Na semana, outro incêndio foi registrado também em Guarulhos, em um galpão próximo ao Aeroporto Internacional. Nenhuma pessoa ficou ferida e as chamas não atrapalharam as operações do GRU Airport.