Incêndio atinge Ceasa do RJ e multidão saqueia comércios; veja vídeo

A Central de Abastecimento do Rio de Janeiro (Ceasa-RJ) foi atingida por um incêndio na manhã desta segunda-feira (31), no bairro do Irajá, na zona norte da capital fluminense. Em meio à ocorrência, multidão começou a saquear os comércios locais. As informações são do Uol.

Sendo o principal centro de distribuição de alimentos do Rio de Janeiro, equipes do Corpo de Bombeiros logo chegaram ao local para conter as chamas que atingiram pelo menos quatro lojas.

Ao todo, foram destinados sete grupamentos do Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. Até o momento desta publicação, não havia registro de feridos.

Conforme relato de testemunhas aos Bombeiros, o incêndio começou em uma loja que contém produtos descartáveis, mas se espalhou para um depósito de bebidas, um mercadinho e uma agência lotérica.

Registro de saques

Após a propagação do incêndio, pessoas que estavam próximas ao local saquearam comércios. O Uol detalhou que seguranças das imediações deram tiros para cima.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informou, em nota, que agentes do 41º BPM e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão fizeram o reforço do policiamento no perímetro do Ceasa.