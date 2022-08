Imagem de Nossa Senhora Aparecida e terço ficam intactos após incêndio em casa no Paraná

Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço ficaram intactos após parte de uma residência ser incendiada na madrugada dessa segunda-feira (29), em Ponta Grossa, Paraná. As informações são do portal g1.

O episódio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros. Na imagem compartilhada pelos agentes, é possível observar que a santa e o terço, que estão em uma espécie de altar, aparentam não terem sido afetados pelo fogo. Enquanto isso, no cômodo do imóvel em que estão é possível verificar que as chamas deixaram rastros.

Legenda: Objetos parecem não terem sido afetados pelas chamas Foto: divulgação/CBMPR

Segundo a corporação, a casa incendiada tinha cerca de 40 metros, e teve o quarto e a sala afetados pelo incidente. A causa do fogo não foi divulgada.

