Idoso de 70 anos é preso suspeito de matar três homens com bebida adulterada em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Francisco Izabel de Oliveira, de 70 anos, após o idoso adulterar garrafas de bebidas alcóolicas para matar três homens com quem teve um desentendimento. Segundo o g1, a prisão aconteceu nesta segunda-feira (31), por volta das 18h, na cidade de Barretos, em São Paulo.

O caso aconteceu no último domingo (30), depois do suspeito adicionar líquido de arrefecimento, ou líquido do radiador, do motor de seu veículo nas bebidas que posteriormente foram ingeridas por Clodoaldo Rogério da Paixão, de 50 anos, Fábio Betelli, de 47 anos, e Adhemar Teixeira Macedo, de 59 anos.

Conforme a Polícia Civil, o idoso teve prisão em flagrante e foi indiciado pela prática de homicídio qualificado devido ao uso do veneno. Oliveira deve ser encaminhado para a Cadeia Pública de Colina, onde permanecerá à disposição da Justiça.

CONFIRMAÇÃO DO CRIME

O g1 detalhou que as mortes aconteceram em uma casa no bairro Nogueira motivados após um dos homens ter danificado o portão da casa de Oliveira.

Conforme confessou à polícia, o idoso comprou as garrafas de cachaça, colocou o líquido de arrefecimento do motor dentro delas e deixou as bebidas em frente à casa em que as vítimas tinham o costume de se reunir. Essa ação foi confirmada por policiais, depois que tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança do local.

"A partir dessas imagens e com diligências de campo e pesquisa dos sistemas policiais foi possível identificar um morador das imediações que possuía características físicas muito semelhantes", aponta o delegado Rafael Faria Domingos.