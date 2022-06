Húngaro do meme 'rindo de nervoso' conhece São Paulo e tira fotos pela cidade

O homem conhecido pelo meme "rindo de nervoso" tem turistado pelas ruas e bares de São Paulo, causando uma comoção na internet. Na última quinta-feira (16), András Arató, húngaro de 76 anos, publicou imagens nos estádios Pacaembu e Allianz Parque, assim como no parque Ibirapuera.

Na foto em que aparece segurando um copo de cerveja em um típico boteco brasileiro, escreveu: "dias difíceis em São Paulo".

Legenda: Ator visita parque na capital paulista Foto: Reprodução

Segundo o g1, o homem que era engenheiro eletricista virou meme após posar para fotos que foram para um banco de imagens. András passou a ser conhecido como 'Hide the pain Harold', que significa "Harold escondendo a dor".

Após a fama, passou a viajar o mundo, dando palestras. Em um ano, viajou mais de 20 vezes a convite de eventos e programas televisivos.

Origem do meme

Em entrevista ao "The Guardian", Arató explicou que o meme teve origem em uma sessão de fotos que participou para compôr um banco de imagens. Como seu sorriso dá a impressão de que ele está escondendo alguma dor ou infelicidade, logo se tornou alvo de piadas.

Legenda: Homem ficou conhecido pelo meme "rindo de nervoso" Foto: Reprodução

Em 2010, o homem viralizou nas redes sociais. "Eu posso ser o 'Hide the Pain Harold', mas não sou um cara triste. Na verdade, me considero bem feliz", declarou Arató ao "The Guardian".