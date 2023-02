Hotel Othon Palace, em BH, sofre incêndio de grandes proporções

Um incêndio atingiu o prédio do antigo Hotel Othon Palace, no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no fim da manhã desta sexta-feira (24). Ainda não há informações sobre feridos.

Segundo informações do g1, com base no Corpo de Bombeiros, o fogo foi provocado por um curto-circuito no 3° e 4° andares. Ninguém ficou ferido.

Imagens em fotos e vídeos postadas nas redes sociais mostram a quantidade de fumaça saindo do edifício, principalmente dos últimos andares do prédio.

O edifício abrigava um dos mais tradicionais hotéis da capital mineira, fundado na década de 1970, e que teve as atividades encerradas em 2017. No prédio, há uma galeria comercial no térreo, que foi esvaziada.