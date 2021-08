Horóscopo Semanal: Previsão para os 12 signos de 30/08 até 05/09

Essa semana se inicia com a entrada da Lua na fase minguante, enquanto transita pelo signo de Gêmeos. Como essa etapa do ciclo lunar está ligada à limpeza mental e as energias geminianas despertam a nossa criatividade, os próximos dias serão voltados ao desapego das ideias que estão causando estagnação na sua vida. Esse será um momento de abertura da curiosidade, perfeito para enxergar novas possibilidades, desapegar de velhos padrões e estudar coisas novas.

Outro trânsito marcante que irá nos influenciar durante a próxima semana é o ingresso de Mercúrio em Libra, que também acontece nesta segunda-feira (30). Durante a sua passagem por Virgem, Mercúrio nos instigou a organizar melhor nossas metas e até mesmo as coisas materiais (documentos, armários, o quartinho de bagunça…). O peso das responsabilidades pode ter se tornado mais claro nas últimas semanas, mas o ingresso desse astro em Libra representa o convite para sermos um poucos mais justos com nós mesmos, sem exigir uma produtividade constante e uma conduta perfeita.



Aquário

A próxima semana (e o mês que se inicia nela) marca um período de purificação interior para as pessoas do signo de Aquário. Esse momento pode trazer uma maior necessidade de introspecção, o que deve ser respeitado. Evite, portanto, atender a convites sociais e respeito o que você perceberá como sendo uma necessidade de quietude. Aproveite para meditar, para praticar a atenção plena em seu dia a dia, caso contrário as circunstâncias ambientais irão devorar sua atenção, fazendo com que você cometa atos perigosos de distração. O contato com suas reais necessidades emocionais poderá ser mais intenso e difícil, mas o resultado será muito bom, sobretudo se você não evitar esse processo de análise. Essa nova fase lunar que marca o início dessa semana, associada à mente analítica e pragmática despertada do Sol em Virgem, é muito favorável ao aperfeiçoamento mental e emocional.



Câncer

A fase minguante da Lua simboliza o momento de relaxar e refletir um pouco sobre os pontos positivos e negativos da trajetória pessoal, a fim de se traçarem novas metas para a fase que se inicia. Por isso, quando a Lua Minguante ingressar no signo de Gêmeos, fazendo um aspecto desarmônico com o Sol em Virgem, seremos convidados a refletir o quão atentos estamos a nossas necessidades afetivas, bem como às das pessoas com as quais nos relacionamos. No trabalho, por outro lado, você poderá ganhar destaque. Coloque sua vitalidade e criatividade em movimento para iniciar novos projetos. Caso você esteja satisfeito(a) com os resultados dos seus esforços no trabalho, pode ser interessante pensar em pedir um aumento.



Escorpião

Com Mercúrio transitando no signo imediatamente anterior, Escorpião perceberá a importância de agir com total discrição, principalmente no âmbito profissional. Mantendo isso em mente, essa semana tende a ser relativamente pacífica para este signo, sem grandes reviravoltas. No amor, é momento de se permitir sentir, se expressar mais e falar dos seus sentimentos. Haverá essa necessidade de vulnerabilidade. Compartilhar suas inseguranças e seus medos para uma pessoa que você confie pode te fazer sentir melhor. Essa nova fase lunar que marca o início dessa semana, associada à mente analítica e pragmática despertada do Sol em Virgem, é muito favorável ao aperfeiçoamento mental e emocional. É um momento interessante para começar a estruturar novos projetos no trabalho.



Gêmeos

Essa semana é marcada por uma inclinação a conflitos domésticos para pessoas do signo de Gêmeos. Esses conflitos podem envolver pessoas ou decorrerem de pequenos dissabores e incidentes no lar, como coisas que quebram, necessidade de reformas ou conflitos com vizinhos. A melhor forma de lidar com tudo isso é não ter pressa para resolver problemas que demandam tempo. O trânsito de Mercúrio favorece o desenvolvimento de hobbies intelectuais. Excelente momento para aprender a jogar jogos de estratégia, colecionar coisas que aumentem seu conhecimento, estudar assuntos específicos que você desconheça. Pessoas de Gêmeos perceberão um significativo aumento em sua curva de aprendizado.



Libra

A fim de ser bem-sucedido em qualquer coisa na vida, é necessário aprender a lidar com os imprevistos. Não há como manter tudo sob controle sempre. Erros e enganos acontecem com qualquer um. Sendo assim, neste momento somos também chamados à responsabilidade por Saturno em Aquário, para nos colocarmos sempre no lugar do outro, procurando entender suas razões. Os próximos dias são também muito benéficos para a vida amorosa. As pessoas librianas que estejam solteiras perceberão que estarão chamando a atenção e atraindo pretendentes. Essa nova fase lunar que marca o início dessa semana, associada à mente analítica e pragmática despertada do Sol em Virgem, é muito favorável ao aperfeiçoamento mental e emocional.



Leão

Essa nova fase lunar que marca o início dessa semana, associada à mente analítica e pragmática despertada do Sol em Virgem, é muito favorável ao aperfeiçoamento mental e emocional. Porém, é preciso aprender a lidar com os próprios erros de forma consciente, uma vez que essa inabilidade causa um grande desgaste emocional, provocando reações de arrogância e intolerância. Além disso, é um momento importante para revermos tudo aquilo que nos impede de progredir em relação à nossa comunicação em geral e em que podemos melhorar nesse sentido, principalmente com as pessoas mais próximas a nós.



Virgem

O próximo mês é aquele em que a maioria das pessoas do signo de Virgem faz aniversário. Por isso, a próxima semana será marcada por uma sensação clara de aumento de poder para os(as) virginianos(as). O posicionamento de Marte sugere um período bem energizado, com ótima disposição física, o que favorece a prática de esportes. Como Marte tem a ver com superação, o momento é perfeito para pessoas virginianas que precisam superar algum tipo de vício ou limitação. No amor, é necessário muitos esclarecimentos e, portanto, disposição para conversar mais. Você precisa encontrar mais equilíbrio entre o tempo que gasta com o trabalho e o que reserva para as pessoas amadas.



Sagitário

Os próximos dias serão muito intensos profissionalmente para as pessoas do signo de Sagitário. Trata-se de um período excelente para fazer valer as próprias ambições e lutar para galgar postos mais elevados. Há possibilidades de novidades, novas oportunidades dentro ou fora da sua empresa. Esse é um momento de expansão e sorte no trabalho, basta saber reconhecer as oportunidades que baterão à sua porta. Ao longo de todo o mês que está se iniciando, Mercúrio sugere aproximação de amizades de perfil intelectual, com boa disposição para diálogos, conversas em que há intenso aprendizado recíproco. Se você está solteiro(a), esse é um bom momento para avaliar as chances de entrar em um relacionamento estável. Já você que está em um relacionamento, é importante respeitar suas individualidades e ter cautela para não discutir por coisas fúteis.



Capricórnio

O mês que se inicia nesta semana será relativamente tranquilo para as pessoas do signo de Capricórnio. Com a entrada de Mercúrio em Libra, você estará dado(a) a debates de ordem filosófica, política ou espiritual. Além disso, você sente o peso da responsabilidade evidenciado por Saturno (planeta regente de Capricórnio), somado ao ingresso de Mercúrio em Libra, que te direciona a se colocar sempre no lugar do outro, procurando entender suas razões. É uma reação em cadeia. À medida que procuramos entender o próximo, melhoramos como indivíduos, formamos boas parcerias, e isso reflete, de alguma maneira, no cenário social. Júpiter e Saturno transitam retrógrados pelo setor profissional, favorecendo revisões importantes em termos de ambições e objetivos. É um momento interessante para começar a estruturar novos projetos no trabalho.



Peixes

O mês que está se iniciando nesta semana pode ser intenso para as pessoas do signo de Peixes no que diz respeito a relacionamentos. O trânsito de Marte sugere a tendência a conflitos. Por mais que você se dê bem com a pessoa amada, existem pontos de divergência que são inevitáveis. Caso você esteja conhecendo alguém, os próximos dias não são adequados para dar passos em direção a um relacionamento mais sério. Nesse momento o mais adequado é ir com calma, para que você e a outra pessoa possam se conhecer melhor. Pelo lado positivo, existe uma tendência a conseguir encontrar soluções para problemas que antes pareciam complicados e insolúveis. O pensamento criativo estará em alta e pode ser bem aproveitado na vida profissional. É um momento interessante para começar a estruturar novos projetos no trabalho.



Áries

A Lua minguante em Gêmeos traz à tona uma postura mais racional, te ajudando a refletir com mais assertividade sobre as situações que você está vivendo, sem deixar os sentimentos tomarem conta. Apesar de o raciocínio lógico e a objetividade serem fundamentais para se alcançar o aperfeiçoamento de um projeto, é importante desenvolver a sensibilidade a fim de se compreender e aceitar as falhas pessoais, bem como as alheias. Se você está solteiro(a), esse é um bom momento para avaliar as chances de entrar em um relacionamento estável. Já você que está em um relacionamento, é importante respeitar suas individualidades e ter cautela para não discutir por coisas fúteis.



Touro

A Lua em Gêmeos nos mostra que devemos reagir às frustrações com muita tranquilidade, sem ficar remoendo decepções. Seu outro ensinamento consiste em estar sempre à procura de ampliar seus horizontes, buscando entender a forma como outras pessoas pensam. Júpiter e Saturno transitam retrógrados pelo setor profissional, favorecendo revisões importantes em termos de ambições e objetivos. A dinâmica dessa próxima semana envolve aprender a ter ginga e maleabilidade, procurando soluções alternativas, pois, por mais que você planeje, as coisas não ocorrerão conforme o esperado.

