Horóscopo Semanal: Previsão para os 12 signos de 06/09 até 12/09

Essa semana é marcada pela lunação que acontece em Virgem na segunda-feira (06). Esse novo ciclo lunar que se inicia com energias do signo mais organizado e ‘pé no chão’ do zodíaco, configurando um momento perfeito para colocarmos no papel tudo aquilo que queremos construir durante os próximos 30 dias. A passagem de Vênus (o planeta do amor) por Libra, que é um dos seus domicílios, faz com que estejamos mais dispostos a dialogar e conciliar os pontos que estão causando conflitos com as pessoas que amamos. Porém, como o início dessa semana será marcado pela influência do trígono que está se formando entre o Sol em Virgem e Urano em Touro, tendemos a ficar mais detalhistas e implicantes, o que acaba criando uma atmosfera hostil. Além disso, Urano é o planeta relacionado à surpresas e imprevistos, que tendem a nos deixar mais irritados com o Sol está transitando por Virgem. É preciso ter discernimento para desenvolver novas habilidades para lidar com essas situações, sem perder a razão porque as coisas saíram do controle. Lembre-se que controle é uma noção ilusória.



Aquário

Desde agosto as pessoas de Aquário vêm sendo desafiadas a lidar com situações inesperadas, que tem grande potencial de crescimento caso sejam encaradas da forma correta. A presença do Sol em Virgem desde o dia 22 de agosto pode estar te deixando um pouco mal humorado e é preciso ter cuidado para não ser direto demais e acabar passando a impressão errada com suas palavras. Urano, seu planeta regente principal, está “caminhando para trás” no signo de Touro, o que te leva a questionar suas metas profissionais Você pode se sentir estagnado , porque Touro é um signo de permanência. É preciso ter cuidado para não dar um passo maior que a perna, querendo transformar as coisas de forma radical. A influência do Sol em Virgem chama a atenção para a necessidade de planejamento e disciplina. Caso isso seja deixado de lado, você pode sofrer as consequências até mesmo em sua vida financeira. O seu outro planeta regente, que é Saturno, também está retrógrado e evidencia essa dualidade entre a necessidade de mudança e de estabilidade.



Capricórnio

O trânsito de vários planetas por Virgem que vem acontecendo desde agosto é muito benéfico para as pessoas de Capricórnio, porque forma um ângulo harmônico com o seu Sol natal. Você se sente mais seguro de si e deve aproveitar esse momento para ordenar a sua vida, repensar suas metas e fazer planos a longo, médio e curto prazo. A sua vida profissional será alavancada nesse período, que é positivo para se dedicar a novos projetos, que trarão resultados melhores que o esperado. O Sol transita por Virgem até o dia 22, quando ingressa em Libra e desperta sua sensibilidade. As energias librianas também favorecem os seus relacionamentos no começo do mês, porque Vênus (o planeta do amor) estará transitando por esse signo até o dia 10. É importante aproveitar a influência desse signo para aflorar o romance e ser mais carinhoso com as pessoas que você ama. Por mais que as suas atitudes sejam uma forma de expressar o que você sente, às vezes é preciso ser mais claro e fazer um esforço para se comunicar melhor. Após o dia 10, Vênus se movimenta por Escorpião e ativa a sua sensualidade.



Escorpião

Desde o dia 27 de julho Marte, um dos planetas regentes de Escorpião, está transitando por Virgem. A influência desse trânsito traz aprendizados importantes, chamando a sua atenção para a necessidade de organizar melhor a sua rotina e os seus planos. Questione-se sobre o que você tem feito diariamente para se tornar a pessoa que deseja no âmbito pessoal e profissional. Durante as duas primeiras semanas de setembro, em que Marte estará transitando por Virgem, você vai perceber que a forma de conquistar as coisas no mundo tem a ver com estrutura, disciplina, rotina e organização. O planeta regente dos relacionamentos, Vênus, começou o mês transitando por Libra e ingressa no seu signo no dia 10. Esse posicionamento desperta uma dose extra de sensualidade, fazendo com que você irradie charme e beleza, chamando atenção por onde passa. Por outro lado, você pode ficar um pouco mais fechado emocionalmente, precisando lidar melhor com as suas inseguranças para que elas não atrapalhem seus relacionamentos. Converse com alguém que você confie sobre os sentimentos que estão vindo à tona nesse momento.



Câncer

No dia 6 um novo ciclo lunar se inicia em Virgem, onde o Sol está posicionado desde o dia 22 do mês anterior. A influência desse signo direciona a sua atenção para a necessidade de ordenar melhor a sua vida e parar de postergar os assuntos burocráticos. É um momento perfeito para planejar tudo de forma mais minuciosa, pensando quais passos você precisa dar para chegar aonde deseja. No dia 10, Vênus ingressa em Escorpião, onde permanece até o fim do mês. Esse trânsito faz com que você sinta mais dificuldade de se entregar aos seus relacionamentos. Tenha cuidado para não se fechar quando alguma situação despertar a sua insegurança. A única forma de superar os assuntos que são delicados para você é os encarando. Mesmo que você precise de um momento de introspecção para entender o que está se passando internamente, ainda é preciso dialogar sobre isso com quem você se relaciona.



Gêmeos

Desde o dia 9 de agosto Marte está caminhando por Virgem e permanece neste signo até 14 de setembro. Esse trânsito tem deixado as pessoas do signo de Gêmeos mais estressadas e com menos energia física, porque ela está mais direcionada ao campo mental. Você pode estar sentindo que a sua rotina está muito cansativa. Por isso, esse é um momento para reestruturar sua vida e avaliar tudo o que tem impedido a sua evolução pessoal e profissional. A entrada desse astro em Libra traz certo alívio para a sua mente, mas você ainda sentirá que a sua vida está ordenada demais, como se faltassem novidades. Tente inserir novos hobbies em sua rotina. O seu planeta regente, Mercúrio, está transitando por Libra, o que forma um aspecto harmônico com o seu Sol natal e favorece o diálogo com as pessoas com quem você se relaciona.



Leão

As energias virginianas estão nos influenciando desde o dia 22 de agosto, quando o Sol ingressou nesse signo, fazendo com que as pessoas do signo de Leão se sintam mais desanimadas. Isso acontece porque Virgem chama a sua atenção para a necessidade de ser mais racional e até um pouco mais frio, já que é natural para os leoninos deixar que a emoção tome conta. Até o astro rei entrar em Libra (no dia 22 de setembro) você deve estar voltado para estruturar a sua vida, transformando aquilo que não está sendo funcional em sua rotina e resolvendo as pendências que se acumularam. Marte, que fala sobre a forma com que você resolve seus problemas, também estará transitando por Virgem durante a primeira quinzena de setembro. Esse movimento facilita a realização de tudo que for bem planejado. Abuse de cronogramas, posts-its e listas. Além disso, o trânsito de Mercúrio por Libra que acontece durante todo o mês ajuda os leoninos a se expressar de forma mais clara e menos agressiva.



Peixes

A última semana foi marcada pela influência de Virgem, que é oposto complementar à Peixes, e o Sol continua transitando por esse signo até o dia 22 de setembro. Os piscianos são famosos por viver no mundo da Lua e esse posicionamento solar chama a sua atenção para a necessidade de colocar os pés no chão. É preciso tomar uma dose de realidade, mesmo que isso cause certo desânimo. Apenas quando enxergamos as coisas de forma nua e crua conseguimos identificar as transformações que são necessárias para que você se sinta mais satisfeito com a sua vida. Marte, que fala sobre a forma com que você resolve seus problemas, também está transitando por Virgem durante a primeira quinzena de setembro. Outro fenômeno que se evidencia as energias virginianas é a Lua nova que acontece neste signo no dia 6. Aproveite esse momento para organizar melhor a sua rotina e resolver as pendências e burocracias que você vem postergando. Abrace suas responsabilidades com determinação e acredite na sua capacidade de trilhar seu próprio caminho com assertividade.



Libra

Até o dia 22 o Sol estará caminhando por Virgem, configurando um momento propício para você planejar tudo o que deseja concretizar nos próximos meses. Faça planos detalhados, pensando em metas a curto, médio e longo prazo e invista em cursos profissionalizantes. Uma boa sacada é investir em marketing pessoal, porque as comunicações estão facilitadas para você. Vênus, seu planeta regente, está transitando por Libra desde o dia 18 de agosto, o que pode ter te deixado mais carente e te feito buscar a aprovação das pessoas com quem se relaciona. Apesar de ser importante aproveitar o clima de romance propiciado por esse posicionamento, você deve ter cuidado para não se doar demais e acabar se frustrando posteriormente. No dia 10 de setembro, Vênus ingressa em Escorpião e desperta sua energia sexual de forma notável. A sedução e o desejo estarão aflorados e você pode aproveitar esse momento para conquistar a pessoa que está interessado. Para os comprometidos, é interessante se permitir viver novas experiências sexuais com seu parceiro. Isso fará com que vocês se sintam mais conectados.



Touro

O Sol, que representa a sua energia vital, está transitando por Virgem e isso faz com que as pessoas do signo de Touro se sintam mais seguras de si. Por isso, esse é um mês benéfico para investir em novos projetos, pensando em como traçar uma caminho que te levará a realização daquilo que você mais almeja. Lembre-se que é você que determina se é apenas um sonho ou uma previsão do seu futuro. A concretização deles depende da sua determinação e da sua perseverança. Além disso, é importante estar aberto para ouvir e aprender com outras pessoas. As energias virginianas fazem com que aquilo que estava baseado em palavra de autoridade passe a ter a ver com processos e decisões coletivas. O trânsito de Mercúrio por Libra durante todo o mês facilita esse processo, trazendo um ar de diplomacia para as conversas. Vênus, seu planeta regente, também está caminhando por esse signo até o dia 10 de setembro, o que te deixa mais romântico. Aproveite para declarar seus sentimentos!



Áries

O trânsito de Mercúrio por Libra favorece essas ideias inovadoras nos próximos dias, mas é necessário não ficar só no âmbito mental: tire as ideias do papel e coloque-as em prática. Como Libra é um signo relacionado à comunicação, esse é um bom momento para investir no marketing do seu trabalho. Procure aperfeiçoar seus conhecimentos no assunto, lembrando que você é a sua marca (mesmo que não trabalhe de forma independente). Além disso, Marte (seu planeta regente) passou o mês de agosto transitando por Virgem e permanece neste signo até o dia 14 de setembro. Como o Sol também estará transitando por Virgem até o dia 22, as cobranças em relação à necessidade de organizar melhor a sua rotina. A influência de Virgem também volta a sua atenção para a importância de pensar no seu papel na sociedade, valorizando mais o “nós” do que o “eu”.



Virgem

O trânsito do Sol por Virgem, que se iniciou no dia 22 de agosto, faz com que você se sinta mais seguro de si, além de trazer notícias boas que você não estava esperando agora. Marte, que fala sobre a forma como você resolve seus problemas, também estará transitando pelo seu signo. Isso pode fazer com que você se sinta muito irritado e vulnerável quando se deparar com algum imprevisto. Lembre-se que focar no problema e perder a razão apenas dificulta a resolução. No dia 6 um novo ciclo lunar se inicia em Virgem. A influência dessa lunação direciona a sua atenção para a necessidade de ordenar melhor a sua rotina. É um momento perfeito para planejar tudo de forma mais minuciosa, pensando quais passos você precisa dar para chegar aonde deseja. Em relação a sua vida profissional, esse é um bom momento para investir no marketing pessoal, fazendo de si mesmo a sua marca (mesmo que você não trabalhe de forma independente).



Sagitário

A forte influência das energias virginianas desde o último mês pode estar sendo desagradável para as pessoas do signo de sagitário, fazendo com que as responsabilidades pesem mais que o normal. O Sol estará transitando por Virgem até dia 22 de setembro, o que traz mais seriedade e faz com que você perceba a necessidade de se organizar melhor. Aproveite esse período para resolver todas as pendências e também para se planejar de forma mais minuciosa, refletindo sobre quais alterações precisam ser feitas para que você esteja cada vez mais próximo do seu propósito. Essa reflexão também é incitada pelo trânsito do seu planeta regente, Júpiter, que está retrógrado em Aquário. Essa vibe de repensar suas metas faz com que você se sinta um pouco inseguro. É preciso olhar para dentro e acolher seus sentimentos para entender verdadeiramente aonde você quer chegar. Tenha cuidado para não se fechar completamente e deixar suas inseguranças atrapalharem seus relacionamentos. Lembre-se que o diálogo é essencial para que você cresça com as pessoas que estão ao seu lado.