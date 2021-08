Horóscopo Semanal: Previsão para os 12 signos de 02/08 até 08/08

O Sol ingressou em Leão recentemente e, durante o próximo mês em que o Sol estará transitando por esse signo, nós nos sentimos mais animados e mais autoconfiantes. É preciso dar atenção para nós mesmos, porque a presença do Sol no signo em que rege nos ajuda a acessar mais facilmente o nosso coração, a nossa essência e a nossa vocação. Aproveite esse período de autodescoberta para identificar aquilo que te deixa mais feliz e entusiasmado com a vida. Na última terça-feira(27) Mercúrio também ingressou em Leão, onde ficará até 11 de agosto. Esse posicionamento proporciona a visualização de um propósito mais firme para as coisas que fazemos no dia a dia. Outro aspecto importante que influenciou a última semana e está se amenizando nesse momento é a oposição que se formou entre Marte em Leão e Júpiter retrógrado, que está posicionado em Aquário. Esse aspecto desarmônico pode nos levar a deixar deixar que as opiniões pessoais interfiram no julgamento, e acabem prejudicando o profissionalismo e aquelas situações do dia a dia em que precisamos ser mais racionais.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil