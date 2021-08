Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (8/8)

No último domingo (08/08), a Lua entrou na fase nova no signo de Leão e essa será a principal influência dos astros durante a próxima semana. Isso acontece porque, além da força notável de uma Lua nova, que nos direciona a buscar novos caminhos, essa lunação acontece em um posicionamento que também ativa as oposições com Saturno e Júpiter, que estão retrogradando em Aquário.

A retrogradação desperta um clima reflexivo e indica que iremos encarar de frente algumas situações que precisam ser melhor analisadas. Como Saturno é um planeta lento e coletivo, essa oposição tende a colocar as coisas em perspectiva, a longo prazo.

Além disso, a Lua nova também formou um aspecto desarmônico com Urano, o que aponta a necessidade de cortar excessos e a possibilidade de acontecerem imprevistos e surpresas. Uma quadratura entre esses dois astros volta a nossa atenção para as ingenuidades e fantasias que podem estar nos impedindo de alcançar grandes conquistas, com mais foco na realidade.



Aquário

Essa lunação indica boas energias nessa nova semana. As energias de Leão causam transformações em relação às suas emoções e fazem suas relações florescerem, nutrindo as boas parcerias e trazendo luz para o que precisa mudar para que seus relacionamentos se fortaleçam. Essas transformações podem ter a ver com relacionamentos amorosos, mas também envolvem parceria com amigos, pessoas do trabalho, clientes, colegas. As relações que você constrói ao longo da vida tem o poder de te fazer ser uma pessoa melhor e são um reflexo do que você entrega para o mundo. Por isso, não é preciso ter medo ou deixar que o orgulho te impeça de reconhecer suas limitações e suas falhas, porque apenas assim é possível se tornar a cada dia a melhor versão de si mesmo.



Leão

Como Júpiter está retrogradando em seu signo oposto, leonino(a), você tende a sentir os efeitos deste trânsito de forma mais intensa. Esse pode ser um momento confuso para as pessoas com quem você se relaciona, ou até nos seus relacionamentos em si. A influência de Urano durante essa semana também indica que algumas coisas precisam mudar, e essa transição pode acontecer de maneira turbulenta. A presença de Júpiter em Aquário coloca em pauta a maneira como você conduz seus compromissos mais significativos (principalmente aqueles que você deve ter consigo mesmo) e seus relacionamentos mais sérios. Júpiter é um planeta relacionado à liberdade, mas não de forma rebelde e irresponsável consigo mesmo e com as pessoas envolvidas, mas uma ideia de liberdade dentro de um contexto e guiada por propósitos bem definidos.



Capricórnio

A lunação que acontece em Leão te convida a desacelerar (mesmo que você já esteja sentindo que as coisas estão lentas) e realmente refletir sobre a sua vida, seus planos e o propósito que baseia as suas decisões. Durante essa semana, o Sol forma uma oposição com Júpiter e Saturno retrógrado, o que pode impulsionar grandes conquistas, mas que necessitam de persistência. Talvez você se dê conta que tem sim muitos recursos à sua disposição e que agora pode usá-los com sabedoria e estratégia. Com Júpiter transitando por Aquário, o planejamento é importante. Mas não deixe de fazer nada por medo de errar. Esteja aberta a curtir uns bons tombos e aprender com eles. Você não está sozinho nos processos. Mais pessoas estão passando por situações muito parecidas. Esse é um momento para unir esforços e compartilhar dificuldades, aprendizados e experiências.



Câncer

A lunação que acontece em Leão ativa a casa dois do seu mapa astral, que é ligada à finanças e ao trabalho, mas que também vai além dos bens materiais. Na verdade, essa casa diz respeito a tudo aquilo que nos nutre e nos sustenta, e não se pode reduzir isso a coisas que o dinheiro pode comprar. Por isso, essa lunação indica a necessidade de melhor alimentar suas motivações, aquilo que faz sentido para você e que desperta a vontade de acordar todas as manhãs. Além disso, para você, canceriano(a), os relacionamentos também são uma grande fonte de apoio, mas a necessidade de agradar que você ama pode te levar a perder os limites da sua individualidade. Por esse motivo, aproveite o clima reflexivo despertado pela retrogradação de Júpiter para revisar suas prioridades, considerando que todos os relacionamentos são baseados naquele que você tem consigo mesmo.



Escorpião

A entrada da Lua nova em Leão e todos os aspectos que o Sol e a Lua formaram com os outros astros podem impulsionar um processo de autoconhecimento que pode ser um pouco delicado. Isso porque, para realmente compreender tudo o que você está vivendo nesse momento, é preciso olhar para dentro de si mesmo e encontrar suas feridas. Não é possível cuidar de algo que você ignora e, assim como feridas físicas, as emoções precisam de atenção, dedicação e persistência para serem curadas. Esse é um momento interessante para acolher seu corpo, sua sexualidade e tudo aquilo que te faz sentir bem consigo mesmo. As preocupações, compromissos e demandas da vida prática geram uma aceleração mental que faz com que você se desconecte da sua essência. Muitas vezes a gente precisa lidar com travas internas que vem das nossas experiências de vida, cultura e outras merdas que aprendemos a reproduzir e que nos distanciam daquilo que é mais genuíno em nós.



Libra

A lunação que acontece em Leão pode movimentar o seu fogo interno, chamando a sua atenção para as coisas que lhe proporcionam prazer e lhe sustentam. Isso envolve hobbies, relacionamentos, prazer sexual e outras formas de expressão pessoal que te faz ser quem você é. O encontro do Sol e da Lua em Leão ativa a casa 11 do seu mapa natal, que faz render os frutos do seu trabalho e que qualquer união de esforços em prol de um objetivo em comum. Saturno e Júpiter estão caminhando lado a lado na sua casa 5, formando uma oposição com o Sol e a Lua. Esses são aspectos considerados desarmônicos, mas que podem ajudar a despertar o seu potencial nesse momento. Seus processos criativos e seus projetos pessoais podem se beneficiar de uma revisão e de uma boa edição e planejamento estratégico agora. Não precisa se precipitar e agir correndo.



Sagitário

O Sol está oposto a Saturno e a Júpiter durante essa semana, indicando que assuntos importantes estão sendo reavaliados. Além disso, a lunação em Leão também evidencia a necessidade de reavaliar seus valores, princípios e o sentido que você tem dado para as coisas. De tempos em tempos, é necessário questionar a si mesmo: por que você faz o que faz, gasta o seu tempo com algumas coisas e não outras, prioriza algumas pessoas e não outras? Esse tipo de reflexão te ajuda a viver uma vida mais fiel a si mesmo(a) e aos seus ideias, de forma mais consciente e assertiva, o que te aproxima de onde você quer chegar. Além disso, Vênus está em Virgem, passando pelo seu meio do céu, fazendo com que esse seja um bom momento para pacificar as coisas, facilitar seus processos e encontrar acolhimento, apoio e suporte. Seu trabalho pode estar passando por uma boa fase e seus projetos pessoais tendem a ser bem recebidos.



Áries

A lunação em Leão pode despertar a vontade de se sentir visto, reconhecido e apreciado. Esse é um bom momento para refletir sobre as coisas que você faz com o intuito de se sentir aceito e pertencente em certos meios. Qualquer relacionamento que você construir ao longo da vida será com base naquele que você tem consigo mesmo, por isso, é necessário priorizar o autoconhecimento e a autoaceitação. Caso você tenha algum projeto com que se importe muito, esse momento astrológico representa um convite para desacelerar, se reconhecer e se reorganizar. Isso vale para projetos profissionais ou algum plano que envolva amor ou amizade. Esse é um momento que pode ser melhor aproveitado se pararmos para prestar atenção nos pequenos detalhes, nas coisas que passam despercebidas, mas que são importantes demais. Vale também rever algumas certezas e usar a razão para medir certas questões.



Gêmeos

O trânsito astrológico atual pode estar causando reviravoltas em sua vida, te levando para caminhos que você não esperava caso te perguntassem há seis meses. Muitas vezes, tendemos a encarar isso como uma coisa ruim, nos sentindo revoltados ou injustiçados. Porém, a única coisa que podemos fazer acerca do que não podemos controlar, é controlar a forma de reagir a isso. Perceba que a cada vez que você ‘cai’ e se sente impedido de alguma forma, você precisa desenvolver novas habilidades e estratégias para se reconstruir e vencer os obstáculos. Por isso, é importante aprender que ‘cair’ é uma parte fundamental do processo de evolução pelo qual todos nós passamos e precisamos passar, para que seja possível despertar todo o nosso potencial. A retrogradação de Júpiter pode trazer à tona coisas que pareciam bem resolvidas, mas que agora se mostram de forma diferente. Isso pode envolver algum sentimento ou com algo que você estava se dedicando e precisou deixar em segundo plano - esse é o momento de retomar essas ideias.



Peixes

A lunação que acontece em Leão pode trazer várias coisas boas, mas também indica que é preciso limpar o terreno, de livrar daquilo que está te impedindo de sair do lugar e, finalmente, encontrar a sua força interior. Ela é necessária para atravessar esse processo de transformação com confiança de que você está dando o melhor de si e que tudo que acontece tem um propósito maior e você pode, no mínimo, aprender com essa situação (mesmo que também saia chateado). Lembre-se que sempre é possível recomeçar, principalmente quando você está se sentindo desanimado. Além disso, Vênus está transitando pelo signo oposto ao seu, o que te ensina a cair com elegância e a não ter medo de errar. Mas é preciso aprender a cair de um jeito que o tombo não seja tão duro. É preciso ter uma atenção especial para as expectativas irreais, principalmente no que se refere às suas autocobranças.



Touro

O trânsito de Júpiter retrógrado é evidenciado por essa lunação e representa a necessidade de encarar as coisas com uma perspectiva estratégica. Como a Lua em Leão nos volta para nós mesmos, torna-se mais fácil reconhecer que você precisa se libertar da carga pesada que está carregando, seja por assumir responsabilidades demais ou por cobrar de si mesmo uma performance extraordinária. É importante refletir sobre isso e, finalmente, perceber que as coisas não precisam ser tão difíceis assim para que você ‘vença na vida’. Para chegar mais longe e mais alto, é necessário, em primeiro lugar, confiar em si mesmo e ‘dar a cara a tapa’. As limitações que você estabelece a si mesmo são a única coisa que pode te prender no mesmo lugar. Não há nenhum problema em aceitar o apoio de outras pessoas no meio do caminho, assim como você também pode ajudar quem está a sua volta.



Virgem

Durante essa semana, Mercúrio (planeta regente de Virgem) segue próximo ao Sol no signo de Leão, o que indica estresse, confusão mental e reviravoltas. Apesar de isso parecer um tanto quanto problemático, é um processo que te leva a passar por uma evolução intensa, principalmente devido aos efeitos da lunação em Leão. Nesse momento, você é levado a encarar seus medos e inseguranças, o que nunca é agradável, mas é uma fase necessária do processo de superação. Além disso, a influência da lunação te convida a reencontrar sua verdade mais espontânea, aquilo que você não precisa forçar, porque apenas flui de dentro para fora. Essa ‘naturalidade’ não é algo comum ou muito satisfatório para os virginianos, que costumam ser pessoas rígidas e restritas, que valorizam o esforço e tudo que é construído intelectualmente. Porém, é preciso entender que esse é apenas um ‘lado da moeda’, e que se restringir a isso pode impedir sua evolução e construção de novos pontos de vista.