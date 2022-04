Homens armados fazem 40 reféns em roubo a empresa de cobre em São Paulo

Uma empresa de cobre na Vila Maria, em São Paulo, foi alvo de um assalto com 40 reféns na noite dessa terça-feira (12). Um homem morreu e outros ficaram feridos durante o confronto dos suspeitos fortemente armados com a polícia militar. Ao menos 12 membros do bando foram capturados.

Segundo o G1, a ideia dos criminosos era roubar uma carga de cobre avaliada em R$ 2 milhões. Para isso, eles vestidos com fardamentos semelhantes aos usados pelos funcionários da Ztec Tecnologia de Metais Lyta.

Os criminosos foram surpreendidos pela PM no momento em que saíam da fábrica. Houve tiroteio, e um homem morreu ainda no local após ser atingido na cabeça e no peito.

Já os dois homens que tiveram ferimentos no rosto e na barriga não tinham qualquer ligação com a quadrilha. A polícia informou que eles foram atingidos por balas perdidas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.