Homem suspeito de matar ex-mulher e fugir com filho é preso no RJ

Um homem suspeito de matar a ex-mulher e fugir com filho foi preso em flagrante em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (5). O ex-casal enfrentava uma briga judicial pela guarda da criança de 8 anos. As informações são do G1.

Testemunhas afirmaram que a vítima, identificada como Aline da Silva de Oliveira, de 41 anos, foi surpreendida pelo homem quando estava voltando da escola com a criança. Ele teria descido do carro e disparado o primeiro tiro de arma de fogo.

Na tentativa de proteger o menino, a mãe foi atingida por outro tiro nas costas. Uma moradora relatou que a criança correu após os disparos, mas o pai conseguiu pegá-lo e o colocou no carro.

O suspeito ainda tentou fugir com o garoto para a favela do Rebu, mas foi capturado pela polícia. Ele estava acompanhado da atual companheira, que também foi presa em flagrante. Os policiais também apreenderam a arma e o veículo utilizados no crime.