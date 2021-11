Homem sobrevive a acidente de trânsito, mas morre eletrocutado ao descer do veículo, no Pará

Um homem morreu eletrocutado logo após sobreviver a um acidente de trânsito, nesta quinta-feira (11), na BR-316, na cidade de Peixe-Boi, no Pará. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao sair do caminhão, o motorista teria encostado em um cabo de energia e sofreu descarga elétrica.

A vítima conduzia uma caçamba quando perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de uma árvore caída na rodovia. Ele e o passageiro não ficaram feridos pelo acidente.

