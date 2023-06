Homem que rasgou notas do Carnaval de SP em 2012 é transferido para prisão federal

O homem que rasgou as notas do Carnaval de São Paulo de 2012 foi transferido para a prisão federa de Catanduvas, no Paraná. Anos após ficar conhecido por interromper a apuração, Tiago Ciro Tadeu Faria foi preso por envolvimento em roubos a banco.

Tiago foi transferido na última quarta-feira (7), segundo reportado pelo uol. Ele é suspeito de participar de pelo menos quatro assaltos entre 2017 e 2020 no Rio Grande do Norte e em São Paulo.

O envolvimento do suspeito foi comprovado a partir de amostras de DNA. Os policiais também identificaram que ele tem uma forma específica de amarrar artefatos explosivos.

Ele chegou a ser preso após rasgar as notas do Carnaval, mas foi solto após pagar fiança de R$ 12,4 mil. Ele foi absolvido em 2013, após o juiz considerar que não houve crime ao rasgar as notas. Em 2020, Tiago Ciro foi detido por suspeita de ataques a bancos.

Super ataques

Conhecido como 'Gianechini do crime', Tiago tentou fugir da Penitenciária 2 de Presidente Vanceslau em setembro de 2021. O suspeito afirma, em cartas a familiares, que é perseguido, ainda segundo o uol.

Tiago é um dos envolvidos em ataques de 'domínio a cidades' em Rio Claro, Botucatu e Ourinhos, segundo a Polícia Civil. As ações levaram pânico e terror aos municípios.

'Gianechini' teria autuado no planejamento e financiamento do assalto fortemenete armado a uma agência do Banco do Brasil de Botucatu, em 2020. Um amigo dele confirmou que comprou cilindros de oxigênio e respiradores utilizados no ataque em nome de Tiago.