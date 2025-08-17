Homem morre após queda de 20 metros durante escalada na Serra do Cipó, em Minas Gerais

Um homem de 28 anos morreu durante uma escalada após cair na Serra do Cipó, zona rural de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último sábado (16). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a queda foi de aproximadamente 20 metros.

A equipe responsável pelo resgate foi acionada por volta das 18h. A queda ocorreu em um local de difícil acesso, sem sinal telefônico, no Vale da Perseguida.

Ainda conforme as informações oficiais divulgadas, o homem, que era de Santa Catarina, estava com dois amigos fazendo uma trilha. Ele não teve a identidade divulgada.

Resgate difícil

Por conta do local de difícil acesso, foi necessário um cruzamento de dados com coordenadas geográficas, além do relato de testemunhas, para chegar ao local da queda. A ação da corporação seguiu até a madrugada deste domingo.

Além da equipe de Corpo de Bombeiros, ainda houve participação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Polícia Militar.

A vítima já foi encontrada no local sem sinais vitais e um médico da equipe do Samu constatou o óbito.