Homem morre após levar soco em discussão por jogo do Palmeiras na final do Mundial

O advogado Celso Wanzo, 58, morreu, na noite de sábado (12), após uma briga em um condomínio localizado no Jardim Pinheiros, em São José do Rio Preto, em São Paulo. O homem acompanhava a partida de futebol entre Palmeiras e Chelsea, na final do Mundial de Clubes, e se envolveu em uma confusão. Ele recebeu um soco de outro morador do condomínio e ficou desacordado, de acordo com as investigações.

Wanzo chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O vizinho do advogado foi preso, mas pagou fiança de R$ 5 mil e já foi liberado. As informações são do Metrópoles.

Violência

O caso do advogado é o segundo incidente que terminou com vítimas após a partida de futebol entre os times brasileiro e inglês. Após o jogo, uma confusão generalizada tomou o entorno do Allianz Parque, em São Paulo, estádio do Palmeiras. Torcedores brigaram e um homem morreu após ser baleado na Rua Palestra Itália.

O torcedor, identificado por Dante Luiz, 42, foi atingido na região do tórax, ficou em estado grave e chegou a ser encaminhado ao Hospital das Clínicas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) declarou que, "diante do cenário, foi necessário o emprego de controle de distúrbios civis. Um homem foi preso em flagrante e (...) imagens serão analisadas para a identificação de outros envolvidos”.

O suspeito do crime é o agente penitenciário José Ribeiro Apóstolo Júnior. Ele disse à Política que atirou "em legítima defesa". O agente foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

Segundo o depoimento dele, torcedores o cercaram para roubar um celular. José disse que tentou fugir e alertou que estava armado, mas não adiantou. Segundo o depoimento, José disse que foi atacado e precisou atirar.

