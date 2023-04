Homem mata a pauladas nove filhotes de cachorro da própria esposa no Rio de Janeiro

Um homem matou nove filhotes de cachorro da esposa a pauladas, em Resende, no Rio de Janeiro. O suspeito, de 48 anos, usou um rolo de madeira de massas para cometer o crime, na noite de terça-feira (18). As informações são do g1.

À Polícia, o suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante. Uma vizinha foi responsável por chamar a polícia após perceber que algo estranho havia acontecido na residência do casal, no bairro Alambari.

Por cima do muro, a mulher avistou que a varanda foi lavada. A esposa do suspeito não estava em casa e foi avisada e retornou para o imóvel.

Ao retornar para sua casa, a mulher avistou os animais mortos e questionou o que havia ocorrido. A ela, o marido informou que "surtou" e confessou a matança.

O suspeito foi levado à Delegacia de Resende e deve responder por maus-tratos. O homem pode pegar dois a cinco anos de prisão. Os filhotes haviam nascido há poucas horas antes do crime. A cachorra Nala deu a luz a 10 filhotes e apenas um foi poupado.