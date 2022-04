Homem furta e danifica patrimônio público para se reencontrar com namorado na cadeia

Após conquistar liberdade condicional, um homem de 39 anos cometeu crimes para voltar à prisão e se reencontrar com o namorado na cadeia, segundo a polícia de Dourados, em Minas Gerais. Assim, em menos de 24 horas, foi preso duas vezes por furtar e danificar um patrimônio público. As informações são do g1.

No início da noite da última segunda-feira (11), o homem furtou uma bibicleta e permaneceu na região, a fim de ser visto pela dona do veículo. Depois de constatar o crime, a mulher pediu ajuda para conter o suspeito, que, por sua vez, não apresentou resistência.

O registro policial declarou que o homem cometeu o crime para retornar ao Sistema Carcerário e ficar novamente com o namorado na Penitenciária Estadual de Dourados. Isso porque o parceiro tem "muita cadeia para tirar", declarou.

Por isso, horas depois de ser solto para responder pelo furto em liberdade, decidiu danificar um patrimônio público. Na praça Antônio João, um vaso sanitário foi quebrado, segundo o delegado que acompanhou o caso, Gabriel Desterro.

Gabriel Desterro Delegado “Assim que saiu da delegacia já foi fazer um segundo furto e em seguida danificou o patrono público [vaso sanitário], daí foi preso hoje cedinho, porque ficou parado ao lado do posto da Guarda Municipal esperando ser preso”.

Reencontro em análise

O delegado chegou a explicar, para o suspeito, que o namorado dele poderia ser contemplado com a progressão de regime e o livramento condicional.

Inicialmente, o homem disse que a saudade não motivou os crimes, mas depois admitiu que foi pela busca de reencontrar o companheiro.

“Me prende pelo amor de Deus, sem ele nada faz sentido”, disse o homem ao delegado. Ele também declarou que "se fosse solto, iria matar alguém para ser preso e poder falar com um juiz".

O suspeito está preso na 1ª Delegacia de Polícia de Dourados e aguarda audiência de custódia. Na ocasião, será definido se ele deve voltar para a penitenciária da cidade ou se responderá pelos crimes em liberdade.