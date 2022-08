Homem é preso suspeito de matar bebê e ferir quatro familiares como represália em Minas Gerais

Um bebê de 11 meses foi morto e outros quatro jovens ficaram feridos, na noite dessa terça-feira (23), por disparos de arma de fogo em Brumadinhos, Minas Gerais. O suspeito do ataque, que é primo das vítimas, confessou o crime e foi preso.

Segundo a Polícia, o homem, identificado como Eduardo Jorge Pinto, de 28 anos, chegou à casa da família, localizada no bairro Tijuca, em uma motocicleta e ameaçou os parentes. Na ocasião, ele teria dito: "Hoje vocês vão ver quem eu sou!", conforme informações do portal G1.

Em seguida, ele teria ido embora, mas retornou e desferiu diversos disparos contra os familiares. Parte dos jovens tentou fugir para o interior do imóvel, mas foi alvejado. Ficaram feridos três adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos, e o bebê de 11 meses, identificado como Enzo Gabriel Ambrósio, morreu.

Após atingir os parentes, Eduardo Jorge tentou fugir do local, mas foi surpreendido por outro primo, João Vitor Ferreira, de 21 anos, que chegava ao endereço a bordo de um veículo. Ao notar a ação, o homem tentou atropelar o suspeito, que conseguiu escapar ao atirar contra o motorista. O condutor perdeu o controle do carro e colidiu contra um ponto de ônibus.

Motivação do crime

À Polícia, o suspeito revelou ser dependente químico e confessou que o ataque foi uma represália contra os familiares, que, recentemente, teriam tentando interná-lo para tratar o vício.

O rapaz tentou fugir a pé, mas foi localizado pela Polícia Militar e preso. Ele possui outras passagens. Com o suspeito, os agentes apreenderam um revólver.

Apenas o bebê o faleceu, as demais vítimas foram atendidas e não correm risco de morrer, conforme o G1. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste