Homem é preso na Bahia por esquartejar esposa no Natal

Um homem foi preso nesta segunda-feira (3) por matar e esquartejar a esposa no feriado de Natal. O crime aconteceu na cidade de São Paulo, mas a prisão aconteceu na cidade de Tremedal, no sudoeste da Bahia. As informações são do G1.

A vítima foi morta a facadas, desmembrada e teve os pedaços do corpo colocados em uma mala. Câmeras de segurança flagraram o suspeito andando na rua com os restos mortais da vítima, em uma bagagem de mão.

A suspeita é que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Assuero Severo dos Santos, 40, e Cláudia Almeida dos Santos,38, eram casados há 18 anos e juntos tiveram duas filhas. A polícia disse que a menor delas presenciou o feminicídio.

Corpo descartado em áreas de mata

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que as partes do corpo foram descartadas em duas áreas distintas de mata na capital paulista.

Depois do crime, Assuero voltou para a cidade de Tremedal, cidade natal dos dois. No município, ele procurou a delegacia, se entregou a polícia e confessou o crime.