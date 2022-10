Homem é morto após discussão com companheira no Distrito Federal

Um homem de 41 anos foi morto, na madrugada deste sábado (29), após discutir com a companheira na região administrativa de Taguatinga do Norte, no Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

Segundo depoimento da esposa à Polícia, ela e o marido haviam saído para beber e, quando voltavam para casa, iniciaram uma discussão. Ao chegar no apartamento onde moravam, Orlando Neres Barbosa teria pego uma faca para tentar golpear a companheira, que conseguiu se defender e retirar o objeto da mão do marido.

Na ocasião, no entanto, ela teria acertado uma facada na perna dele. Pouco tempo depois disso, Orlando teria falecido. A mulher chegou a acionar o Corpo de Bombeiros, mas Orlando já estava sem vida.

Depois disso, a companheira teria se apresentado espontaneamente à Polícia Civil do Distrito Federal. Ela prestou depoimento em uma delegacia da região e foi liberada. O caso foi registrado como homicídio, mas a tipificação da morte pode ser modificada a depender do laudo da Perícia.

Antes do episódio deste sábado, a mulher já havia denunciado o marido à Polícia por violência doméstica, conforme consta em registros policiais.