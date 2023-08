Homem-Aranha 'conversa' com Carlos Drummond de Andrade no Rio; veja vídeo

Uma cena inusitada aconteceu no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, e foi parar nas redes sociais do prefeito da cidade carioca, Eduardo Paes (PSD). Uma câmera de monitoramento captou, nesta quarta-feira (16), uma pessoa fantasiada de Homem-Aranha conversando com a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade.

O vídeo da pessoa batendo um papo com o poeta, falecido em 1987, foi publicado pelo prefeito que comentou a cena: “É cada uma que o Carlos Drummond de Andrade tem que aguentar”, escreveu Eduardo.

O momento chamou a atenção de quem caminhava pelo calçadão, que via o Homem-Aranha com a perna direita cruzada, igual a da estátua, enquanto abraçava o poeta.

O monumento ao mineiro de Itabira — popularmente conhecido pelo poema do “anjo torto” e da “pedra no meio do caminho” — é uma estátua de bronze, de 150 quilos, confeccionada pelo escultor Leo Santana, inaugurada em outubro de 2002.

A escultura — que está instalada na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Rainha Elizabeth, no Posto 6, no Rio de Janeiro — foi inspirada em uma foto de Rogério Reis, em que o poeta está sentado em um banco, de costas para o mar, olhando para o calçadão.