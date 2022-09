Homem aplica golpe de R$ 19 mil com venda falsa de ingressos para o Rock in Rio

Ao menos 25 pessoas moradoras da cidade de São Paulo caíram em um golpe de venda falsa de ingressos para o Rock in Rio. O suspeito de extorquir R$ 19 mil é um amigo do grupo, que havia prometido comprar os bilhetes, as passagens e a hospedagem. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o G1, Douglas Soares, de 30 anos, se aproximou das vítimas em um bar no Centro de São Paulo, por amigos em comum e até mesmo em aplicativo de relacionamento.

Após ganhar a confiança do grupo, o homem passou a dizer que tinha uma cota de ingressos para o festival porque era funcionário de uma agência de markenting chamada Chacur.

O homem apresentava um esquema em que as vítimas ganhariam uma espécie de credencial para três dias de festival, entre esta sexta-feira (9) e o domingo (11), data da apresentação de Green Day, Avril Lavigne, Coldplay, Dua Lipa e Ivete Sangalo.

Além disso, Douglas oferecia hospedagens a partir de R$ 100 e também se mostrava disponível para comprar as passagens em seu próprio cartão de crédito, mas ele nunca enviou os comprovantes. As vítimas chegaram a efetuar transferências de até R$ 1.500.

Inquérito

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que um dos casos citados é investigado pelo 34º Distrito Policial da Vila Sônia, na Zona Oeste. O 62º Distrito Policial de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste, também apura ocorrências, assim como o 77º Distrito Policial de Santa Cecília, no Centro.

"As vítimas estão sendo chamadas para prestarem esclarecimentos que possam auxiliar na elucidação dos fatos".