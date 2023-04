Historiador Boris Fausto morre aos 92 anos em São Paulo

O historiador e cientista político Boris Fausto morreu, aos 92 anos, nesta terça-feira (18), em São Paulo. O corpo será velado na Funeral Home, na região da Avenida Paulista, a partir de 8h de quarta-feira (19).

Boris é conhecido como um dos maiores historiadores do Brasil. "A Revolução de 1930 - historiografia e história", seu primeiro livro publicado, é considerado até hoje um clássico das ciências sociais brasileiras.

Ele se mantinha atualizado e também acompanhava os capítulos recentes do país. Foi autor de grandes sucessos literários como 'O Brilho do Bronze' e 'O Crime do Restaurante Chinês'.

Quem é Boris Fausto

Boris Fausto nasceu em São Paulo, em 8 de dezembro de 1930. Graduou-se como bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, em 1953.

Formou-se em História pela mesma universidade, onde se tornou doutor em 1969. Lecionou no Departamento de Ciência Política da USP, foi colunista semanal do jornal Folha de S. Paulo e integrou a Academia Brasileira de Ciências.