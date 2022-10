Helicóptero se choca com ave e cai no Rio de Janeiro

A aeronave levava um casal, o filho, a nora e o piloto. Segundo o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, a família é de São Caetano do Sul (SP), que viajou para um casamento no Rio e fazia um voo panorâmico. O helicóptero decolou do Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste, e se chocou com uma ave, ainda segundo Valle.