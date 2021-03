Helenês Cândido, ex-governador de Goiás, morre com Covid-19 durante transferência para UTI

O ex-governador de Goiás Helenês Cândido morreu, na noite desta quarta-feira (16), de Covid-19 aos 86 anos. Ele estava sendo transferido de ambulância do hospital em que estava internado para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Caldas Novas, na região sul do estado. Helenês aguardava pela vaga havia três dias, conforme a família. As informações são do portal G1.

Advogado e amigo do ex-governador, Murilo Falone afirmou que Helenês e a esposa, Lila Morais, testaram positivo para o novo coronavírus no início deste mês. Assim que diagnosticados, ambos foram internados em um hospital da rede privada em Goiânia. Uma semana depois, apresentaram melhora, receberam alta e retornaram a Morrinhos, município em que têm residência.

Na última sexta-feira (12), porém, o estado de saúde do ex-governador se agravou. Com isso, ele precisava ser transferido para um leito de UTI completo, com suporte para realização de hemodiálise. A vaga só foi disponibilizada na tarde dessa quarta, no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, em Caldas Novas, a 265 quilômetros de Santa Helena de Goiás. O político morreu enquanto era transferido.

Além da esposa, o ex-governador deixa dois filhos. De acordo com a família, Helenês está sendo enterrado na manhã desta quinta, no Cemitério São Miguel, em Morrinhos, cidade natal dele.

Repercussão

O presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, lamentou a morte do ex-governador. Ele também perdeu o pai, Maguito Vilela, para a Covid-19 dois meses atrás. "Recebi com profundo pesar a notícia da morte do ex-governador Helenês Cândido, mais um líder histórico do MDB levado pela Covid-19. Essa foto, de 2018, foi feita em Morrinhos, na casa dele, quando tivemos uma ótima conversa sobre a política goiana. Meus sentimentos a todos os familiares e à população de Morrinhos, que perde uma de suas referências históricas. Descanse em paz", escreveu.

Legenda: O pai de Daniel Vilela, Maguito Vilela, venceu as eleições para prefeito de Goiânia em 2020, mas morreu em razão da doença. Foto: reprodução/Instagram

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), na qual Helenês foi presidente em 1997, decretou luto oficial por três dias.

Trajetória do ex-governador

Nascido em 5 de janeiro de 1935, Helenês era advogado formado pela Faculdade de Direito de Uberlândia. Na política, ele foi prefeito de Morrinhos entre os anos de 1973 a 1997, deputado estadual por três mandatos — 1979 a 1983, 1991 a 1995 e 1995 a 1998 — e governou o estado goiano de 1998 a 1999.

Além disso, ele também foi presidente estadual do MDB entre 2000 e 2001.