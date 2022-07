Guia de pesca leva susto após bote de sucuri no Rio Araguaia, em Goiás

O guia de pesca João Severino foi surpreendido no Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás, com o bote de uma cobra sucuri. O momento foi registrado em vídeo, que mostra o susto do homem, que não chegou a ser atingido.

"Eu vi aquela cobra em um toco, eu voltei e falei: ‘Olha, gente, uma sucuri ali, vou filmar para vocês verem’. Aí ‘tava’ filmando a sucuri e quando ela afastou eu vi que ela ia dar o bote. Ela deu o bote. Tirei o celular do rumo dela, mas não aconteceu nada", disse o guia ao portal G1.

As imagens são do dia 30 de junho e foram compartilhadas na última segunda-feira (4), no distrito de Luiz Alves. João estava de passagem pelo local com turistas de São Paulo.

Sem aproximação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que também falaram ao G1, em nenhum cenário a aproximação de animais silvestres é recomendada.

O biólogo Edson Abrão, outro entrevistado pelo portal, revelou que apesar de não ter veneno, a sucuri é agrassiva quando se sente ameaçada.

"Ela não tem veneno, mas é extremamente forte. É a serpente mais ágil que existe debaixo da água", explicou. O animal, ele aponta, pode ter comprimento de 8 a 10 metros.

Ainda conforme o biólogo, a sucuri se alimenta e mata a presa debaixo da água e o ser humano não é considerado uma presa dela.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil