Guarda chora ao relatar grito de animais em incêndio na Grande São Paulo

Um guarda civil municipal envolvido no combate ao incêndio no Parque Estadual Juquery, em Franco da Rocha (SP), chorou ao falar dos animais que não conseguiram ser resgatados em meio às chamas. O fogo, que começou no domingo (22), já consumiu 80% da reserva ambiental.

Em vídeo publicado nas redes sociais, na última segunda-feira (23), Adelson Oliveira lamentou que o grau de destruição do incêndio impede os brigadistas de avançarem no fogo.

“Esse aqui é o sexto ou sétimo foco que a gente tenta conter para não se espalhar e o prejuízo ser maior. A gente não vai poder conter 100%, mas Graças a Deus pelo menos uma boa parte a gente vai consseguir. E o que mais dói é que daqui a gente ouve o grito dos bichinhos lá embaixo, pedindo socorro, e a gente não consegue ajudar. A gente não pode entrar lá para salvar o bicho, senão a gente morre queimado", disse, comovido.

Ainda segundo Adelson, colegas brigadistas chegaram a passar mal tentando conter os focos de incêndio, desmaiaram e precisaram ser reanimados. Ele fala ainda que a ação de baloeiros pode ter gerado o fogo.

“Olha o que o criminoso de um baloeiro conseguiu fazer, mais uma vez, com a riqueza que a gente tem no nosso município. Estamos há mais de cinco horas aqui, exaustos, muitos colegas aqui não aguentaram, sentiram mal e desmaiaram. Foram reanimados e estão lá de novo", detalhou.

Prejuízos

A Prefeitura de Franco da Rocha apontou que o incêndio já consumiu cerca de 80% do Parque Estadual de Juquery desde o último domingo (22), quando teve início após a queda de um balão.

Nessa terça-feira, terceiro dia de combate às chamas, 75 bombeiros e 30 brigadistas continuavam em operação na reserva, que foi criada em 1993 e abriga o útlimo grande remanescente de cerrado da Grande São Paulo.