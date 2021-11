Grupo suspeito de vender carne de cavalos a restaurantes na Serra Gaúcha é preso

Um esquema de venda clandestina de carne de cavalo, que era repassada como carne bovina a hamburguerias da Serra Gaúcha, foi desarticulado nesta quinta-feira (18), na Operação Hipo, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão são cumpridos na cidade de Caxias do Sul, com seis pessoas presas até o início desta manhã.

A apuração foi feita por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do próprio MP, que revelou conversas interceptadas nas quais ficava claro que o grupo vendia grandes quantidades de carne por conta do abate clandestino de equinos.

Perícia em hamburguerias

O Ministério Público revelou que a suspeita foi confirmada por conta da perícia em duas hamburguerias de Caxias do Sul. Em ambas foram encontradas amostras de DNA de cavalo, além da mistura de carnes de peru e suíno.

Uma coletiva de imprensa para apresentar os resultados da operação ainda deve ser realizada na sede do MP, em Caxias do Sul. Além disso, segundo o coordenador do Gaeco, o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, cerca de 800 kg de carne eram distribuídos semanalmente pelo grupo.