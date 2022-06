Grupo que ganhou R$ 1,4 milhão faz aposta de R$ 14 mil para a Quina de São João

Acostumados a apostar valores altos nas loterias da Caixa Econômica Federal, um grupo de amigos da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, investe agora R$ 14 mil para a Quina de São João, um dos concursos mais esperados do ano. O sorteio acontece neste sábado (25) e pode pagar R$ 200 milhões. As informações são do G1.

A persistência do grupo, que reúne 98 pessoas, já rendeu mais de R$ 1,4 milhão em prêmios desde 2011 para os integrantes. Em 2019, na Quina de São João, o grupo faturou R$ 1,1 milhão, o que totalizou R$11 mil para cada participante do bolão.

“A expectativa é sempre grande para este sorteio, até mesmo porque vamos apostar em um jogo que já ganhamos um prêmio alto, mais de R$ 1 milhão. O grupo já virou um marco aqui na cidade e a expectativa é sempre alta, jogamos o cartão máximo na Quina de São João e apostamos R$14 mil”, disse o organizador do grupo, Ademir de Almeida, 44, sobre o sorteio deste sábado.

Em dezembro de 2021, o grupo registrou uma aposta única no valor de R$22.510,50 na Mega-Sena da Virada, concurso especial da Mega-Sena. Enquanto em 2021, foram investidos mais de R$ 90 mil em apostas.

“Estamos sempre dispostos a apostar, já sabemos que podemos ganhar ou perder, o importante é não desistir. Em 2011 descobri que poderia apostar vários números em um único bilhete, como não tinha condição de ter um cota, comecei a anunciar que estava atrás de participantes e hoje temos o nosso grupo fechado com 98 pessoas”, explica.

Contrato

Almir conta, ainda, a existência de regras e até “contrato” para evitar problemas. Para participar do grupo, é preciso estar de acordo com seis cláusulas criadas por ele, algumas delas com direito a ‘subcláusulas’.

“O contrato tem como objetivo dar mais credibilidade para o bolão, além de deixar claro para os participantes as cotas e valores, não queremos criar mal-entendido. Desde o começo estipulei as regras, para não ter bagunça”, destacou.

