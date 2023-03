Grupo pedala sem roupa na Avenida Paulista para alertar sobre acidentes de trânsito

Cerca de 30 ciclistas pedalaram sem roupa pela capital de São Paulo neste domingo (12) para conscientizar os motoristas sobre a vulnerabilidade do modal no trânsito. O grupo faz parte do movimento Pedalada Pelada, a versão brasileira do World Naked Bike.

A iniciativa começou na madrugada e reuniu os ciclistas na Avenida Paulista. Algus foram completamente sem roupa, enquanto outros manifestantes optaram por usar peças íntimas.



Allis Bezerra, de 41 anos, declarou que tirar a roupa expõe a vulnerabilidade dos corpos no trânsito em entrevista à AFPTV.

Legenda: Estratégia dos manifestantes é mostrar a vulnerabilidade no trânsito Foto: Nelson Almeida/AFP

"A ideia com o naturismo, o nudismo, é justamente mostrar para as pessoas o quanto nós ainda somos fracos diante da força, da violência dos carros", refletiu o fotógrafo.

Vulnerabilidade

Um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) mostrou que, em 2021, o Brasil registrou mais de 16 mil acidentes com internações de ciclistas em estado grave. Isso corresponde a média de 44 por dia.

"Este movimento visa mostrar para a sociedade o quanto somos importantes, porque quando utilizamos a bicicleta como meio de locomoção, como meio de transporte, como forma de trabalho, a gente está tirando da cidade um carro que polui o meio ambiente", acrescentou Allis.

Além de participar sem roupa, Andresa Aguida, de 43 anos, pintou a mensagem "pedalada sustentável" no corpo.

"Falta respeito às pessoas porque estamos de bicicleta e as pessoas nos carros são muito impacientes, buzinam, algo do tipo 'vai ou então eu passo por cima de você'".