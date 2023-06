Grávida de 17 anos morre após dar a luz em Goiás e família busca explicações

Uma grávida de 17 anos que morreu após dar à luz em Nova Crixás, em Goiás, nesta quinta-feira (1º). A família de Francielly Guedes dos Santos Ferreira busca explicações para o que aconteceu. O bebê está bem.

Os familiares informaram ao g1 que Francielly apresentava sangramentos e comparecia ao hospital desde o dia 27 de maio, mas só foi internada cinco dias depois.

"Minha filha entrou com as próprias pernas dela para ganhar um bebê e saiu em um caixão e não tem explicação do que ela morreu”, disse o pai da jovem, Nilson Alves Ferreira.

A causa da morte indicada na declaração de óbito é de hipóxia cerebral: falta de oxigenação no cérebro. A Secretaria de Saúde de Nova Crixás não se pronunciou sobre o caso.

Grávida procurou atendimento médico

Francielly procurou a emergência no sábado (27), domingo (28) e na segunda-feira (29), segundo a família, mas só recebeu soro e teve alta. Na quinta-feira (31), a jovem foi internada após realizar exames.

“O médico que fez o ultrassom dela falou o bebê estava pronto, que ela poderia internar e ter o bebê, mas a médica que estava de plantão no dia não quis fazer o parto dela. Disse que não estava na hora”, afirmou a tia de Francielly, Silvonete Rosa Teixeira.

Na quinta-feira (1º), ela foi encaminhada para o centro cirúrgico, mas teve uma hemorragia durante o parto. "A mãe comunicou depois do parto que ela continuou sangrando e disseram que era normal", disse Silvonete.

A jovem teve falta de ar e sofreu uma parada cardíaca. A mãe dela chegou a desmaiar e, quando acordou, foi informada pela equipe médico que estaria tomando soro, e depois, que teria morrido, segundo Silvonete.