Governo russo diz que 498 soldados do país morreram na Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia informou, nesta quarta-feira (02), que pelo menos 498 soldados russos morreram e que outros 1.597 ficaram feridos na primeira semana da guerra contra a Ucrânia.

"Infelizmente, tivemos perdas. 498 militares russos morreram e 1.597 de nossos camaradas ficaram feridos", disse o porta-voz do Exército, Igor Konashenkov, em imagens divulgadas na televisão pública russa, à agência estatal RIA.

Ainda de acordo com a Defesa da Rússia, durante as operações militares mais de 2.870 soldados ucranianos e “nacionalistas” foram mortos e cerca de 3,7 mil ficaram feridos.

Guerra na Ucrânia

Conflito no leste europeu começou na última quinta-feira, 24 de fevereiro, com tropas militares russas invadindo o território ucraniano. Ataque tem ocorrido diariamente com mísseis atingindo prédios que abrigam serviço de segurança, torre de tv e até cervejaria na Ucrânia.

