Governo inicia entrega direta de botijões pelo Gás do Povo; primeira fase recebe R$ 94 milhões

O Governo Federal deu início, nesta segunda-feira (24), à operação nacional do Gás do Povo, programa que garante a recarga gratuita do botijão de gás (GLP 13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesta primeira etapa, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) investe cerca de R$ 94 milhões para atender 1 milhão de famílias em dez capitais brasileiras.

As cidades contempladas são:

São Paulo (323 mil famílias);

Salvador (170,6 mil);

Fortaleza (122,4 mil);

Recife (101 mil);

Belém (92,8 mil);

Belo Horizonte (52 mil);

Goiânia (42,5 mil);

Teresina (37 mil);

Natal (30,5 mil);

Porto Alegre (24 mil).

Quem tem direito?

As famílias são selecionadas pelo MDS a partir do Cadastro Único. Para receber o benefício, é necessário ter renda per capita de até meio salário mínimo, manter o cadastro atualizado há pelo menos 24 meses e, preferencialmente, integrar o Bolsa Família.

Expansão

A operação marca a transição do antigo modelo — baseado em pagamento em dinheiro — para a entrega direta do botijão, que, segundo o governo, aumenta a eficácia, reduz fraudes e garante que o benefício seja utilizado exclusivamente para o gás de cozinha.

A meta é ampliar o programa até março de 2026, alcançando mais de 15 milhões de famílias. O Gás do Povo se consolida, assim, como uma das maiores políticas públicas voltadas ao combate à fome, à pobreza energética e à substituição de fontes poluentes usadas para cozinhar, que afetam principalmente mulheres e crianças.