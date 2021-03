Governo Federal decide comprar vacinas contra Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen

O Ministério da Saúde vai assinar contratos para compra de vacinas contra a Covid-19 produzidas pelos laboratórios Pfizer e Janssen. A informação foi confirmada por integrantes da cúpula da pasta na tarde desta quarta-feira (3), segundo o portal G1.

Ainda em fase de elaboração, os contratos devem ser assinados até o início da próxima semana. No conteúdo, o Ministério deve determinar qual a quantidade de doses solicitadas para entrega em solo brasileiro.

Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, compareceu à reunião com representantes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e informou questões sobre o andamento do contrato com a Pfizer, além de uma negociação direta com a Janssen. No entanto, a Pfizer não teria confirmado o contato.

Vacina aprovada

Até o momento, a vacina desenvolvida pela Pfizer é a única que possui registro definitivo aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os dois imunizantes aplicados no Brasil atualmente, CoronaVac e de Oxford, só receberam autorização para uso emergencial.

Porém, o governo já havia apresentado resistência à compra junto da Pfizer. Os motivos, segundo o Ministério, seriam as condições "draconianas" para negociação e a queixa pela falta de responsabilização do laboratório sobre os efeitos colaterais da vacina.

Projeto aprovado

A mudança de estratégia ocorreu na tarde de terça (2), logo após a aprovação de projeto na Câmara que facilita a compra de vacinas por União, estados, municípios e empresas.

O texto do projeto aponta que, enquanto durar a emergência em saúde por conta da Covid-19, os três entes federativos poderão adquirir vacinas e assumir os riscos de efeitos adversos. Entretanto, a Anvisa precisa ter concedido registro ou autorização temporária.