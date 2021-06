Governo de São Paulo lança auxílio mensal de R$ 300 para famílias das vítimas de Covid-19

O Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lançou nesta terça-feira (29) o programa SP Acolhe, que vai oferecer auxílio mensal de R$ 300 a famílias vulneráveis que perderam ao menos um integrante por Covid-19 desde o começo da pandemia.

O auxílio será pago entre os meses de julho e dezembro de 2021, totalizando R$ 1,8 mil por benefício. O programa tem como meta atender 11.026 famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários-mínimos.

Serão pagos 11.143 auxílios, totalizando repasse estadual de R$ 20 milhões, segundo anunciou Doria.

“O nosso Governo é um Governo humano, que se dedica e prioriza todas as suas ações aos mais pobres. É um programa inédito no Brasil, que vai atender até dezembro famílias que tiveram seus entes perdidos para a Covid-19“, comentou Doria no evento de lançamento.

Morte no núcleo familiar

Receberão o benefício as famílias que tenham perdido qualquer membro para a Covid-19, seja pai, mãe, avô, avó, filho, filha ou outro parente, desde que a morte tenha ocorrido no núcleo familiar.

“Esta é mais uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, sob a liderança do Governador João Doria, para o enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, amparando a população em maior fragilidade social”, afirmou a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.