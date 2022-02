"Golpista de luxo" que inspirou personagem de novela morre ao cair de sacada

Conhecida como "golpista de luxo" por aplicar golpes em pessoas da alta sociedade de Mato Grosso do Sul, Kelly Samara Carvalho dos Santos, de 33 anos, morreu na madrugada da última sexta-feira (18). A mulher caiu da sacada de seu apartamento, no 4º andar, em Laguna (SC). As informações são do portal G1.