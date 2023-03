Gilberto Gil é rejeitado como cidadão honorário pela Câmara de Florianópolis pela 2° vez

A Câmara de Vereadores de Florianópolis rejeitou, nessa terça-feira (14), a proposta apresentada pelos vereadores Afrânio Boppré e Carlas Ayres para conceder o título de cidadão honorário ao cantor Gilberto Gil. As informações são da Veja.

Para ser aprovado, o projeto precisava do apoio de 12 integrantes da Casa, mas obteve voto favorável de apenas seis vereadores, sendo rejeitado por oito parlamentares, segundo o portal ND+.

Parecer

Antes de chegar ao plenário da Câmara, a proposta de homenagem a Gil recebeu parecer do vereador Gilberto Pinheiro, do Podemos. No texto, ele disse que a concessão do título de cidadão honorário a Gil poderia “servir como incentivo ao uso do entorpecente em nossa cidade”.

“O único fato que liga o homenageado com o nosso município ocorreu em 1976, quando esteve aqui para fazer um show e foi preso por posse de entorpecente, em específico maconha”, disse Gilberto, que teve o relatório rejeitado pelos colegas.

Esta é a segunda vez que a Câmara de Vereadores de Florianópolis nega o título a Gil.