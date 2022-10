Gato-maracajá: espécie rara de felino é vista em unidade de conservação no Rio de Janeiro

Pesquisadores viram de perto a espécie conhecida como gato-maracajá (Leopardus wiedii), na Estação Estadual de Guaxindiba (EEEG), que é uma unidade de conservação no Rio de Janeiro, pela primeira vez, na última semana. O felino nativo da Mata Atlântica está em risco de extinção e apenas fotografias atestavam a existência do bicho no local há 5 anos.

Os guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro conseguiram avistar e fotograr o animal durante uma ação de educação ambiental com uma escola da região na EEEG. Esse foi o primeiro contato mais próximo.

Isso porque a existência do gato-maracajá na unidade já era conhecida há 5 anos por pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), mas o bicho nunca tinha sido visto presencialmente. Os registros eram apenas de câmeras instaladas na estação.

Na última semana, os pesquisadores começaram a monitorar a presença do animal após o avistamento na mata. O gato-maracajá é um felino de hábitos noturnos e solitários característico da Mata Atlântica e será incluído no Plano de Manejo de Guaxindiba, conforme o Inea.

“Ficamos muito felizes com aparições como essa, porque a preservação das espécies, um dos pilares do Instituto, é essencial para a sustentabilidade de ecossistemas como a Mata Atlântica”, ressaltou Philipe Campello, presidente do Inea.

Legenda: O bicho será incluído no Plano de Manejo de Guaxindiba Foto: Inea-RJ/Divulgação

A comprovação da existência do animal na unidade reforça a importância do trabalho diário do Instituto Estadual do Ambiente na busca da preservação da biodiversidade do Estado, como avaliou o governador Cláudio Castro.

“[O Inea] atua diariamente para contribuir com a preservação da biodiversidade fluminense, além de estimular e promover o desenvolvimento sustentável do estado", considerou.

Unidade de conservação

A Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, criada em 2002, é administrada pelo Inea. A unidade se espalha por uma área de aproximadamente 3.260 hectares e está localizada no município de São Francisco de Itabapoana, em área de baixada litorânea.

“A unidade de conservação foi criada com o objetivo de proteger a formação florestal do bioma Mata Atlântica, conhecida como Mata de Tabuleiro, situada numa planície costeira, a 25 m acima do nível do mar”, informou o Inea.

