Gata confundida com jaguatirica é encontrada após bombeiros soltarem animal em mata

A gata doméstica confundida com uma jaguatirica foi encontrada, na noite desta terça-feira (10), após o Corpo de Bombeiros soltar o animal em uma mata do bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Sendo da raça bengal, a "Massinha" é avaliada em R$ 7 mil, conforme informações do g1.

Bombeiros confundiram gata de 7 meses com animal selvagem e soltaram na manhã desta terça. O erro aconteceu porque possui pelagem manchada similar a de tigres e outros felinos caçadores.

Ao longo do dia, foram realizadas buscas conduzidas pelo tutor Rodrigo Calil, por familiares e membros da Organização Não Governamental (ONG) Grupo de Resgate Animal.

Rodrigo Calil Tutor da gata "Ela deveria ter sido levada para o Ibama e passado, no mínimo, por uma microchipagem porque ela tem um microchip com todos os meus dados. Foi um dia surreal, um dia que fiquei indignado com vários erros sucessivos, um dia de exaustão. Minha filha chorou muito e pediu para voltar ao local durante a noite. A madrinha dela escutou a gata e voltamos com a câmera térmica".

Pela noite, a gata foi avistada pelo grupo, voltou a adentrar a mata, mas depois foi localizada por meio de uma câmera térmica.

Entenda o caso

Nesta manhã, moradores de um condomínio no bairro Vila da Serra se assustaram com a presença da gata — pensando se tratar de uma onça — e acionaram o Corpo de Bombeiros, que a capturou e soltou na mata, supondo ser um animal selvagem. De acordo com informações do portal O Tempo, a bengal pertence a um morador do residencial.

O tutor do animal questionou os bombeiros sobre a ação, mas, segundo ele, a corporação afirmou que não tem conhecimento técnico para saber se é um gato selvagem ou uma onça.

Ainda conforme o tutor, a gata possui um microchip, que funciona como um RG e ajuda a identificar a localização do animal.