Garçom é agredido por cliente insatisfeito com diferença de R$ 2 na cobrança de bolinho de aipim

Um garçom foi agredido por um cliente em um restaurante no bairro da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O desentendimento, que ocorreu na última sexta-feira (9), teria sido motivado por uma diferença de R$ 2 na cobrança de um bolinho de aipim. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil como injúria e vias de fatos. As informações são do G1.

Nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança do local, um homem de blusa laranja aparece em pé, próximo ao balcão, reclamando com uma atendente. Momentos depois, o cliente começa a discutir com um garçom, desferindo um tapa nele. Ainda irritado, o homem dá outro golpe nas costas do trabalhador.

Presenciando a ação, outros clientes do estabelecimento mostram-se indignados e avançam na direção do homem, em uma tentativa de defender o garçom. O envolvimento deu início à uma confusão generalizada.

No vídeo, ainda é possível visualizar o momento em que o cliente agride uma mulher. Como forma de revidar, a vítima pega uma cadeira e ameaça agredi-lo com o objeto. Imediatamente, as pessoas ao redor retiram o assento das mãos dela.

Motivação

A discussão teria começado após a cobrança errada de R$ 2 na conta do cliente, que não teria aceitado pagar R$ 10 em um bolinho de aipim.

De acordo com testemunhas, o homem se exaltou quando o garçom tentou explicar os preços da nota fiscal, partindo para cima dele.

A vítima procurou a 10ª Delegacia de Polícia Civil, em Botafogo, que registrou o caso como injúria e vias de fato.