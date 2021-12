Ganhador devolve prêmio a homem que fez rifa para pagar o tratamento contra o câncer da companheira

O pintor Valdir Ribeiro sorteou o próprio carro, um Chevette (1978), para comprar os remédios para o tratamento contra o câncer da companheira, no município de Xanxerê, em Santa Catarina. O vencedor, no entanto, decidiu devolver o veículo para ajudá-lo. As informações são do G1.

O sorteio foi transmitido, nesta segunda-feira (20), pelas redes sociais. Quando foi entregar o prêmio, ele foi surpreendido pelo ganhador, Vinícius Moraes.

"O meu prazer era ganhar para poder devolver o carro para ele", disse o vencedor. Valdir utiliza o veículo para trabalhar e levar a companheira, Marisete Terezinha dos Santos Ribeiro, a consultas e demais tratamentos oncológicos.

"Deu uma adrenalina, eu não esperava. A gente estava pronto para entregar o carro. Fiquei aliviado e alegre. Meu presente de Natal e Ano Novo está na mão", comemorou o pintor.

Ao todo, foram vendidas 250 rifas no valor de R$ 20 em estabelecimentos de conhecidos de Valdir totalizando arrecadação de R$ 5 mil. O dinheiro será utilizado para a compra de medicamentos e demais tratamentos de Marisete.

VCrepórter



