Ganhador da Mega-Sena é achado morto em hotel no Paraná

Um hóspede de hotel em Curitiba, no Paraná, foi achado morto ao lado de um bilhete premiado na Mega-Sena de R$ 398 mil, na tarde da quinta-feira (2). O homem, de 54 anos, estava com o comprovante para o saque, mas ainda não havia recebido o dinheiro.

A Polícia Militar (PM) foi procurada pela equipe do hotel após o homem não ter sido mais visto no local e a família ligar para a recepção porque ele não havia voltado para casa. As informações são do Uol.

Quando os policiais chegaram no quarto, encontraram o hóspede com uma mala onde estava o comprovante da Caixa Econômica Federal para o saque do prêmio.

O soldado Bazani, da PM local, informou que o homem já estava sem vida quando os agentes entraram no local. "Ao que tudo indica, seria de morte natural, porque não existiam marcas de violência. Ele é morador do interior do Estado e estava com um papel para sacar o dinheiro, mas ainda não havia feito isso", disse ao Uol.

Uma perícia foi feita no quarto e nos pertences do hóspede pela Polícia Científica do Paraná e a Polícia Civil. Um novo processo investigativo deve ser feito nesta segunda-feira (6)

Causa da morte

A Polícia Civil ainda apura como o homem morreu, mas a suspeita inicial é de ter sido um caso de infarto. Os laudos periciais, no entanto, ainda não estão prontos.

Magda Hofstaetter, delegada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), frisou que apenas depois desse resultado será possível atestar se a causa da morte foi natural ou envenenamento, por exemplo.

"Eu estou aguardando a liberação do laudo que vai apontar as causas da morte para saber se o caso permanece comigo ou se vai para outra delegacia. Ainda é muito arriscado apontarmos o que houve no local e com a vítima", ressaltou.

A organização do hotel foi procurada pelo Uol, mas não comentou o assunto.