Game Over, ex-integrante dos 'black blocs', morre aos 34 anos no Rio de Janeiro

Luiz Carlos Rendeiro Júnior, conhecido como Game Over, ex-integrante dos "black blocs", morreu aos 34 anos na manhã de domingo (26). O corpo foi encontrado pela companheira dele, Elisa Quadros Pinto Sanzi, a Sininho, na casa onde ele vivia, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro. As informações são do portal g1.

Os Bombeiros foram acionados, mas o encontraram já sem vida. A morte foi registrada como suicídio.

Black blocs

Game Over e Sininho ficaram conhecidos nacionalmente por fazer parte do "black blocs", grupo acusado de praticar atos violentos durante os protestos de 2013 e 2014. À época, viralizou, nas redes sociais, uma foto em que eles aparecem abraçados enquanto Sininho é presa e levada em um ônibus da Polícia Militar.

Em 2018, Game Over e mais de 20 ativistas tiveram a prisão determinada pela Justiça. Ele foi condenado a sete anos de prisão, mas recorria em liberdade, assim como os demais condenados.

O grupo foi acusado de formação de quadrilha, corrupção de menores, dano qualificado, resistência, lesões corporais e posse de artefatos explosivos.