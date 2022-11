Gabaritos das provas objetivas do Enem serão divulgadas nesta quarta (23)

Os gabaritos das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira (23). As respostas poderão ser acessadas no portal do Inep, disponíveis a partir das 18h.

Apesar disso, os estudantes ainda não terão como saber qual a nota no Exame, aplicada em todo o Brasil nos últimos dois domingos, dias 13 e 20 de novembro. Isso ocorre porque o Enem utiliza o método de teoria de resposta ao item (TRI), com notas variando segundo quantidade de erros e acertos.

Os resultados de cada participante do Exame só estarão disponíveis no dia 13 de fevereiro de 2023, quando serão oficializados pelo MEC.

O espelho da redação, no entanto, só será divulgado em abril, assim como as notas de participantes que ainda não concluíram o ensino médio. O tema este ano foi 'Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil'.

Dados do exame

Em coletiva de imprensa, realizada na segunda-feira (21), o ministro da Educação, Victor Godoy, divulgou balanço do exame. No primeiro dia de prova, realizado no dia 13 de novembro, 26,7% dos inscritos não compareceram ao local de aplicação.

Neste dia, foram aplicadas as provas de linguagens (português, língua estrangeira, artes e educação física) e de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia) e a redação.

No segundo domingo (20), 31,9% dos inscritos não fizeram o exame. Esta foi a vez das provas de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).