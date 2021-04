Afirmando ser policial militar no Paraná e estudante de Medicina, um passageiro fez uma funcionária da empresa Gol Linhas Aéreas refém na noite desse domingo (11) no Aeroporto de Guarulhos, em um dos portões de embarque do terminal 2. As afirmações feitas por ele não foram confirmadas. O suspeito foi preso pela Polícia Federal.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, ameaçou a funcionária com uma caneta no pescoço. Ele também dizia que tinha uma bomba na mochila que carregava nas costas.

Imagens gravadas por pessoas que estavam no aeroporto mostram o momento em que o homem aparece ameaçando a funcionária e falando frases sobre policiais, corrupção e cartas marcadas.

"Eles fazem a cagada, fazem a corrupção e suicidam o policial bom", disse. "Estou com uma bomba na mochila, afasta".

Ainda com a refém mantida sob seus braços, o suspeito pediu para chamarem a PF e tentou acalmar a vítima. "Fica tranquila, eu não vou te machucar", afirmou.

Sem ferimentos

A Polícia Federal, que investigará o caso, controlou a situação em poucos minutos. O passageiro foi levado para a delegacia do local. Ninguém ficou ferido.

Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o "incidente não impactou as atividades e as operações" do equipamento.

Em nota, a Gol esclareceu que oferece todo o suporte necessário para a funcionária, que passa bem após ser libertada. A companhia se colocou à disposição para prestar as informações necessárias às investigações.

"A ocorrência ficou restrita à sala de embarque do aeroporto e o envolvido no caso não era passageiro da Gol em nenhum dos seus trechos de origem ou destino", diz o comunicado.