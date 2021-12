Foto de cadela sorrindo com crianças foi feita por jovem que sonha em ser fotógrafa; entenda

Uma foto despretensiosa de crianças um cachorro brincando na chuva no Morro do Turano, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, acabou alçando a jovem Carla Vieira, que sonha em ser fotógrafa, a uma fama instantânea na região onde mora.

O registro fez sucesso porque sua cadelinha Bela, de 1 ano e 7 meses, aparece com um largo sorriso na imagem, em uma escadaria da comunidade.

De acordo com o G1, o registro foi feito em meio a fortes chuvas na região, ainda na sexta-feira (17), e deixou a estudante conhecida instantes após a foto ser amplamente compartilhada pelos moradores do local.

"Eu sempre tive a fotografia como um hobby, mas um hobby que sempre me fez pensar no lado profissional. Eu venho tirando algumas fotos e todo mundo vem falando bem. Então comecei a entender que esse hobby era o que eu queria pra minha vida. Com a repercussão da foto, eu fiquei mais animada", disse a estudante.

Carla contou ainda que, quando avisou que levaria sua cadela pitbull para tomar banho de chuva acabou levando uma bronca. Após postar a foto em uma rede social, no entanto, a jovem não esperava que seria tão compartilhada, chegando inclusive nos grupos de troca de mensagens da vizinhança.

Portais de notícias da zona norte do Rio de Janeiro começaram a publicar o registro, um deles inclusive elegendo a "foto do ano" da Tijuca.

"A foto foi sem pretensão nenhuma. Foi tirada simplesmente pela alegria das crianças com a minha cachorra. Ela se dispôs a sentar ali e dar aquele sorriso. Aconteceu porque estavam todos felizes", explicou ainda Carla.

Os meninos na foto, Ruan, Isaque, Weverton e Natan, acabaram levando bronca dos pais, mas depois também aproveitaram o sucesso do registro.