Foragido por matar pedreiro e colocar pênis dentro de panela ao recusar sexo é preso em São Paulo

Um homem foragido por matar um pedreiro e colocar o pênis da vítima dentro de uma panela, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, foi preso. O fato aconteceu em 28 de agosto, em uma pousada, e a captura foi confirmada pela Polícia Civil nessa quinta-feira (9). As informações são do G1.

O suspeito, de 48 anos, foi detido em uma casa na avenida Marquês de São Vicente. Segundo a Polícia, o corpo do pedreiro, de 56 anos, foi encontrado na faixa de areia, no bairro Gaivota, e apresentava sinais de violência, uma facada entre o tórax e o pescoço e com o órgão genital decepado.

Manchas de sangue

No quarto onde o suspeito se hospedou no dia do crime, foram encontradas várias manchas de sangue. A vítima era natural de Itu, também em São Paulo, e estava na região a trabalho.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito disse aos agentes que teve uma desavença com o pedreiro enquanto os dois usavam cocaína, e a vítima teria tentado ter relações sexuais com ele. Com a recusa, ele afirmou ter golpeado e matado o homem.

Segundo os investigadores, o suspeito tentou limpar o local onde o crime foi registrado, mas não conseguiu e arrastou o corpo do pedreiro até a praia. Em seguida, fugiu. Antecedentes criminais Os policiais civis o identificaram e requereram junto ao Poder Judiciário a prisão temporária. Na quarta-feira (8), ele foi localizado e preso em casa, em São Vicente.

Ele tinha passagens por furto, roubo, receptação, ameaça e lesão corporal, conforme a Polícia. O então foragido foi levado para a Cadeia Pública de Peruíbe, cidade localizada também no litoral sul de São Paulo.