Flávio Dino se pronuncia sobre possível censura a Roger Waters: ‘análise caso a caso’

Flávio Dino, ministro da Justiça do Brasil, usou o Twitter neste sábado, 10, para se pronunciar a respeito de uma possível 'censura' a um show de Roger Waters do músico caso venha a utilizar adereços com referências nazistas em alguma das apresentações que fará no País entre outubro e novembro deste ano.

No último dia 17 de maio, o ex-Pink Floyd subiu ao palco de um show na Alemanha usando um uniforme em alusão ao nazismo. Dias depois, a polícia local anunciou que estava investigando o músico por "incitação ao ódio". Waters se pronunciou afirmando que os adereços "são claramente uma declaração em oposição ao fascismo, injustiça e fanatismo em todas as suas formas."

Leia mais País Entenda o que é nazismo e por que a apologia a essa ideia é crime

Na ocasião, o show também exibiu, num telão, o nome de várias pessoas mortas, incluindo Anne Frank, adolescente judia que morreu num campo de concentração nazista, e Shireen Abu Akleh, jornalista palestino da Al Jazeera que morreu em operação israelense em 2022.

Legenda: Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino Foto: José Cruz/Agência Brasil

O esclarecimento de Flávio Dino foi feito após publicação do colunista Lauro Jardim, de O Globo, afirmando que se Roger Waters usasse seu figurino ao estilo de uniforme nazista em show no Brasil, seria "preso pela PF", citando uma suposta conversa privada entre o ministro do STF Luiz Fux e o ministro da Justiça Flávio Dino, após pedido de representantes da comunidade judaica.